Fedez non è malato: la verità sulla crisi durante Sarà Sanremo | Lite furiosa dietro le quinte, il retroscena

. Il cantautore è apparso visibilmente stressato: qualcuno ha pensato fosse, ma il motivo è legato a un diverbio.è apparso visibilmente in difficoltà a. L’evento di presentazione dei brani della kermesse canora ha visto anche l’arrivo del cantautore di Rozzano, il quale è sembrato leggermente affannato e in preda a emozioni contrastanti. Parlava lentamente Federico Lucia, come se dovesse controllare parola per parola circa la sua esposizione., ladopo– cityrumors.it – foto AnsaPersino Conti è apparso imbarazzato: non sapeva come gestire una situazione simile. I rumors sui social hanno iniziato a moltiplicarsi: cosa aveva? Qualche problema di salute? Una ricaduta rispetto alla patologia che l’ha tenuto fuori dai radar per qualche mese? Tutte domande che i follower hanno cominciato a fare e le indiscrezioni sono aumentate.