Quotidiano.net - Chi sono le 5 vittime dell’attentato a Magdeburgo, il drammatico racconto dell’infermiera

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 dicembre 2024 – Aveva appena nove anni la più piccola delle 5dell'attacco al mercatino di Natale di, in Germania. Lo hanno confermato le autorità tedesche, precisando che le altre quattro persone rimaste uccise erano tutte adulte. Si tratta di quattro donne di 45, 52, 67 e 75 anni. Lo riferisce la ministra dell'Interno tedesca Faeseroltre 200 le persone rimaste ferite, di cui 41 in maniera molto grave. I feritiricoverati anche nei vicini ospedali di Halle e Lipsia, dovestati trasportati in elicottero, perché quello dinon riusciva a contenerli tutti. In un’intervista al quotidiano Bild, un'infermiera del pronto soccorso diha parlato della gravità dei casi: “Credo che alcuni dei feriti gravi moriranno. C'è sangue ovunque sul pavimento, la gente urla, vengono somministrati molti antidolorifici.