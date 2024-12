Udine20.it - Presentato il Calendario Storico 2025 dell’Arma dei Carabinieri in friulano

È oramai una tradizione: per il terzo anno consecutivo è stato dato alle stampe il “Calendari Storic de Arme dai Carabinîrs”, versione in lingua friulana dell’amatissimodei, giunto alla sua 92^ edizione. Un progetto editoriale che si rinnova ogni anno con contenuti di grande rilevanza e il cui messaggio, quest’anno, è rivolto principalmente ai giovani.L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comando Legione“Friuli Venezia Giulia”, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, che ne ha anche curato la traduzione, è stata presentata questa mattina, 18 dicembre 2024, nella sede della Legione, a Udine. Ad accogliere i presenti c’erano il Colonnello Ivano Fraticelli, vicecomandante della LegioneFriuli Venezia Giulia e William Cisilino, direttore dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana.