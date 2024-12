Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: 3° posto importante per Deromedis! Sul podio anche Jole Galli!

14.27 FUGA PER LA VITTORIA PER HOWDEN CHE CHIUDE AL 1°davanti ad Alex Fiva. Terzoper Simone(terzostagionale, il nono in carriera). Quarto l'austriaco Aujesky. Risultato positivo per l'azzurro!14.25 CREDICI SIMONE.protagonista nella big final maschile per inseguire la vittoria davanti alla sua gente. Al cancelletto con lo svizzero Alex Fiva, il canadese Reece Howden e l'austriaco Johannes Aujesky. ALE' SIMONE!BIG FINAL MASCHILE14.23 Florian Wilmsmann chiude 5° davanti a tutti. 6°Ryan Regez e 7° il nostro Federico Tomasoni, vicinissimo nel finale a passare internamente lo svizzero. Out David Mobaerg. BRAVO FEDERICO!14.21 Tempo di small finale maschile: protagonista il nostro Federico Tomasoni che sfiderà Ryan Regez (SUI), Florian Wilmsmann (GER) e David Mobaerg (SVE).