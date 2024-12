Ilfattoquotidiano.it - La scelta di Gisèle Pelicot è un dono per tutte le donne che si sentono colpevoli

In una interminabile sequenza di verdetti, il tribunale di Avignone ha condannato Dominiquea 20 anni di carcere e gli altri 51 imputati a pene dai 3 ai 12 anni. E’ uno tra i processi per stupro con più condanne, perlomeno in un luogo dove non si sta consumando una guerra, e resterà nella storia di un crimine che solo la forza delleha tratto dalla pietra che lo ha custodito e occultato, la cultura dello stupro, scolpendo un’altra verità con la loro parola. Le vittime lo hanno fatto ogni volta che hanno svelato violenze, affrontando lo stigma sociale e i pregiudizi dei giudici. Ogni volta hanno assestato un colpo all’omertà sul fenomeno della violenza maschile, sui rapporti di forza che ci sono in gioco, pagando il prezzo del giudizio sociale. Quante vittime di stupro hanno scelto di lasciare le loro città dopo aver denunciato gli stupratori? Quanti uomini pur condannati in un aula di tribunale sono stati sollevati dalle proprie responsabilità dalla collettività?Lo fece Fiorella e con lei, Loredana Rotondo e Tina Lagostena Bassi, nel 1978, riuscendo a processare non solo gli autori di violenza ma una intera società collusa con la cultura dello stupro: le battute, il senso di impunità degli imputati e gli ammiccamenti tra avvocati e il giudice sono ancora documentati nell’opera di Rotondo.