Germania attentato al mercatino di Natale | 2 morti e almeno 60 feriti Autore è saudita

Un attacco terroristico ha colpito Magdeburgo, una città tedesca situata a ovest di Berlino: un veicolo ha forzato le barriere di sicurezza deldi, investendo numerosi passanti. Secondo le prime stime della Bild, ci sarebbero «11e 60». Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato questi dati, aggiungendo che «al momento non ci sono notizie di italiani coinvolti». Il bilancio ufficiale per ora è didue vittime e 60.Matthias Schuppe, portavoce del governo tedesco, ha avvalorato l’ipotesi che si tratti di un, in seguito a testimonianze iniziali che parlavano di un semplice incidente stradale. La polizia è intervenuta immediatamente e ha arrestato il conducente dell’auto, che aveva noleggiato il veicolo poco prima dell’attacco.