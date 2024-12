Ilrestodelcarlino.it - Aggredito e rapinato fuori dalla banca: 50enne finisce all’ospedale

Ancona, 20 dicembre 2024 – Questo pomeriggio undi Corinaldo è statoall’esterno della Filiale della BCC di Ostra Vetere. All’uomo sono stati sottratti due plichi contenenti documenti e forse anche del denaro. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Senigallia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari che hanno trasferito l’uomo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia dov’è stato medicato e trattenuto in osservazione. Gli uomini dell’arma hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza. Le indagini sono in corso.