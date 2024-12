Ilfoglio.it - Abusare del termine patriarcato non ci mette al riparo dal maschio imbecille

Arrivati quasi alla metà della metà del secolo, 2025, e in attesa dei progressi che ancora tardano, me ne sono fatta una ragione: i femminismi sono mille e per ora non riescono a fare la grande coalizione. Femminismo su X. Femminismo su Instagram. Femminismo estremo, meno estremo. Femminismo Cobas. Femminismo ti credo sorella. Femminismo ostile. Femminismo di centro. Femminismo disposto alla trattativa. Femminismo operaio, femminismo silenzioso offline di sostegno. Femminismo solo capitalistico: dateci i soldi e il resto si sistemerà da sé. Non è chiaro da che parte è intelligente stare, se non importa perché la frammentazione sarà alla fine utile allo scopo o se – molto possibile – stiamo solo perdendo tempo. In generale è evidente che abbiamo ottenuto poco. Versante economico: tra le 100 aziende a più alta capitalizzazione a Piazza Affari, gli AD che si chiamano Carlo sono lo stesso numero del totale dei ceo donna.