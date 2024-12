Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona 23-15, Eurolega basket in DIRETTA: Cordinier trascina le V nere al termine del primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO DALLE 20.3020.19 Inizia il secondo.23-15 Mattone di Abrines, ilsi chiude sul 23-15 per! Il migliore ècon 7 punti, dall’altra parte ilè quasi solo Parker a quota 6: uscito lui, l’attacco ha fatto tanta fatica.23-15 Pajola! Gran circolazione di, il play appoggia i suoi primi punti a 20” daldel!21-15 Belinelli! Canestro di astuzia, mandando al bar Abrines senza palla e appoggiando al vetro! E poi arriva anche la persa del!19-15 E dopo una sequela di errori, Sarr sblocca l’attacco spagnolo.19-13 Fallo su Parker, solo il terzo di squadra. Ma quanti errori degli ospiti, anche da sotto.19-13 2/2 per Diouf. Ultimi due minuti del