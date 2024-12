Primacampania.it - Al Teatro CortéSe è di scena il “Boomer” Paolo Caiazzo

NAPOLI – Continua conla stagione del. Venerdì 20 e Sabato 21 dicembre 2024 alle ore 21.00, il popolare artista sarà dinello spazio dei Colli Aminei con “- Un papà sul sofà”. Scritta, diretta e interpretata dallo stessocon Daniele Ciniglio, la commedia che vede tra gli attori anche Nicola Pavese e Gioia Miale, porterà in platea una ventata di riflessiva e travolgente comicità. “Quando Daniele chiede alla sua famiglia di provincia di trasferirsi a Napoli per laurearsi in giurisprudenza- così si legge nelle note del lavoro- papà, avvocato sfigato non batte ciglio, e lo sistema in un suo piccolo appartamento nel centro della città. Attratto e distratto dalla movida il ragazzo si arretra con gli esami, e per sostenere il suo tenore di vita decide così di fittare una stanza a Nicola, coetaneo meno fortunato che sbarca il lunario con piccoli lavoretti.