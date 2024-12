Sport.quotidiano.net - Simone Corazza: il bomber dell'Ascoli che spaventa la Spal

Con undici gol in 19 giornate,occupa il secondo postoa classifica marcatori del campionato, allele di Emanuele Pio Cicerellia Ternana che ne ha realizzati 12. Oltre a essere già arrivato in doppia cifra nel girone di andata,sta letteralmente tenendo a galla l’. Basti pensare che ha segnato praticamente il 50%e reti del Picchio (11 su 23). Del resto, l’attaccante friulano è uno migliori cannonieri in circolazione, con quasi 150 gol all’attivo nel corsoa propria carriera. Per laè un vero e proprio spauracchio. Il centravanti cresciuto nel Portogruaro – una squadra che non rievoca esattamente ricordi positivi ai tifosi biancazzurri – ci ha giocato contro cinque volte, mettendo a segno la bellezza di quattro reti. Di fatto,è rimasto a bocca asciutta contro lasoltanto una volta, la scorsa stagione allo stadio Mazza col Cesena quando la squadra di Colucci riuscì a fermare la capolista sullo 0-0.