Scuolalink.it - Scuole occupate, il Ministero si costituirà parte civile nei processi: la ‘svolta’ di Valditara

Leggi su Scuolalink.it

Giro di vite neipenali contro i danni causati dagli studenti nelle– Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, ha dichiarato che ildell’Istruzione sineipenali contro gli studenti responsabili dei danni causati durante le occupazioni scolastiche. “Chi rovina una scuola deve pagare per rimetterla in sesto, non devono più pagare i cittadini”, ha affermato, sottolineando la necessità di porre fine a episodi di vandalismo mascherati da proteste. Gravi danni nelle: il caso dei Licei Gullace e Virgilio di Roma L’annuncio del ministro arriva in seguito ai gravi danni riscontrati in alcuneitaliane durante le occupazioni studentesche. Tra gli istituti coinvolti spiccano il Liceo Gullace e il Liceo Virgilio di Roma.