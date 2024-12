Lapresse.it - Il gruppo Friedkin è ufficialmente nuovo proprietario dell’Everton

Ilè il. L’accordo “ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte della Premier League, della Women’s Professional Leagues Limited, della Football Association e della Financial Conduct Authority“, si legge in una nota del club inglese.La nota: “Ci impegniamo a condurre l’Everton in una nuova entusiasmante era”“La giornata di oggi segna un’importante opportunità e motivo di grande orgoglio per ilin quanto diventiamo custodi di questa iconica squadra di calcio – ha dichiarato Marc Watts, presidente esecutivoscelto dalla famiglia– Ci impegniamo a condurre l’Everton in una nuova entusiasmante era sia dentro che fuori dal campo. Fornire stabilità finanziaria immediata al club è stata la chiave fondamentale, siamo lieti di aver raggiunto questo obiettivo.