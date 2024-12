Isaechia.it - Grande Fratello, un altro amatissimo ex del Gf Vip 5 contattato per entrare nella Casa: “Ecco perché ho rifiutato”

Oltre a Stefania Orlando, anche unamato volto del GFVIP 5 sarebbe statoper fare il suo secondo ingressodel.Non stiamo parlando di Maria Teresa Ruta, la cui partecipazione è già ufficiale e prevista per il prossimo gennaio, né di Dayane Mello, che ha dichiarato esaurite le energie da poter dedicare al reality, smentendo così qualsiasi rumor sul possibile ritorno.Si tratta invece di Francesco Oppini, che nel 2020 decise di abbandonare il programma in occasione del prolungamento. La sua esperienza è terminata a dicembre di quell’anno e, a quanto pare, non c’è neanche per lui lo spiraglio che la Porta Rossa possa riaprirsi. In occasione della sua esperienza, si era legato in modo particolare al vincitore Tommaso Zorzi. Quest’ultimo non ha mai nascosto di nutrire un sentimento ben più profondo dell’amicizia nei confronti di Francesco.