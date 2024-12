Ilrestodelcarlino.it - Castelfranco, ko e "giallo" Benetti. Il Terre cala il tris con l’Arcetana

ARCETANA 0DI CASTELLI 3 ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (71’ Kashari), Teocoli (61’ Elatachi), Brevini, Barbati (48’ Pederzoli), Ferrari R. (78’ Ferrari M.), Bassoli, Puglisi, Messori (58’ Caniparoli), Grillenzoni. A disp. Cammarota, Poligani, Pagliani, Pacella. All. Borghi.DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (83’ Gargano 6), Hajbi, Bationo, Massari, Gigli, Barbolini (78’ Nait), Giordano (91’ Bruno), Tzvetkov, Iori (67’ Scarlata), Pigozzi. A disp. Venturelli, Gozzi, Ben Driss, Esposito, Malo. All. Domizzi. Arbitro: Cavalazzi di Lugo Reti: 46’ Pigozzi, 88’ Massari, 95’ Scarlata Note: ammonito Azzi Quarta vittoria di fila per ildi Castelli che sbanca nella ripresa Arceto e aggancia il 2° posto a -4 dall’inarrestabile Correggese, giunta al nono successo consecutivo.