Bilancio Provincia, 70 milioni per la scuola e 50 per la variante di Cisano

Bergamo. Fine anno, tempo di bilanci. Non solo intesi come analisi e riga tirata per immortale lo stato dell’arte, ma anche come sunti di dodici mesi di lavoro e numeri che fanno il quadro di quanto fatto e gettano le basi di quel che sarà. E a fare il punto della situazione anche sul fronte economico finanziario è anche lache, nella serata di ieri, mercoledì 18 dicembre, ha portato all’approvazione del Consiglio il2024. Una fotografia, quella presentata dal presidente Pasquale Gandolfi, fresco di nomina anche a numero uno di Upi (l’Unione delle Province Italiane), dal suo vice Umberto Valois e dai due delegati alPietro Macoli, in forza alla Lega, e alla Viabilità Mauro Bonomelli, quota Pd, che racconta della crescita costante dell’ente, quale quello di via Tasso, che fa degli investimenti il leit motive del suo consuntivo.