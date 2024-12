Ilrestodelcarlino.it - Vladimiro Burioli, 60 anni di Judo

Nozze di diamante con ilper il maestro cesenate, fondatore delKodokan Cesena e punto di riferimento locale di questa arte marziale giapponese che pone l’accento sulla forma fisica, sulla disciplina mentale e sulla sportività. Per celebrare questa importante occasione, il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore allo sport Christian Castorri hanno consegnato al maestroun riconoscimento alla carriera a firma dell’amministrazione comunale. "Questo importante traguardo raggiunto dal maestro– hanato Lattuca e Castorri – coinvolge tutta la città perché tantissimi sono le bambine e i bambini che hanno frequentato laKodokan Cesena nei locali comunali dell’ex Gil, beneficiando dei suoi insegnamenti, primo fra tutti quello che presenta ilnon solo come un semplice sport da combattimento, ma come un’arte marziale portatrice di valori importanti come il rispetto, la cortesia e l’umiltà.