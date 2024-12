Lopinionista.it - “Una stagione in gabbia scenica”, l’affascinante opera poetica di Antonio De Mitri

Nella silloge“Unain” diDesi compie un viaggio nell’interiorità di un autore che non ha paura né vergogna di mostrarsi nelle sue ombre, nelle sue fragilità, nei suoi tormenti. Il poeta presenta liriche brevi e amare, che come schegge appuntite penetrano nella pelle del lettore; negli otto atti in cui è divisa l’si entra in una spirale di lucide consapevolezze, che possono angosciare così come aprire la mente: in questa raccolta la parolarisponde all’intento di svelare la verità a chi legge, di far raggiungere un più elevato stato di coscienza.Ed è sorprendente se si pensa a quanto siano fugaci questi versi: nel tempo di un respiro, o forse sarebbe meglio dire di un colpo di pistola, il poeta riesce a riassumere un mondo di sensazioni e di suggestioni che, sebbene siano profondamente sue, si riverberano anche nell’anima di chi le sperimenta, e che le riconosce come personali, come parte del suo vissuto.