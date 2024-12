Dilei.it - Nuova Scena 2, giudici e data di uscita della seconda stagione

Leggi su Dilei.it

Dopo il successoprima– Rhythm + Flow Italia torna con unacompetizione a colpi di barre.Il programma, che vede una serie di rapper mettersi alla prova davanti a un trio did’eccezione per diventare il nuovo voltorap italiana, è pronto a regalare al pubblico nuove sfide, riportando sul palco battle, freestyle e rime taglienti. Scopriamo chi sono ie quando e dove vedere la.“2”,e novitàLarap è ormai sempre più apprezzata e in continuo movimento: un genere musicale che tra rime e sound potenti è passato dalla strada a palchi importantissimi raccontando uno spaccatosocietà in cui molte generazioni possono rivedersi e popolando le prime posizioni delle classifiche musicali.Non stupisce, quindi, che anche palchi come quello di Sanremo stia lasciando spazio al genere, presentando artisti sempre più conosciuti anche in quella porzione di spettacolo più mainstream che fino a qualche tempo fa sembrava lontana e che sempre più ragazzi e ragazze provino a ritagliarsi uno spazio all’interno di questo mondo.