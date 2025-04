Ilgiorno.it - Vende in rete un pezzo di carabina da 1.300 euro e non lo spedisce, denunciato

Bergamo, 7 aprile 2025 – Da Bergamo architetta e mette in pratica una truffa ai danni di un altoatesino, senza muoversi da casa. Ha sfruttato la sua conoscenza dellae dei sistemi di messaggistica con possibilità di risposte in tempo reale il giovane bergamascocon l’accusa di frode informatica dai carabinieri della stazione di Ponte Gardena. L'indagine ha preso il via dopo la denuncia di una persona residente a Barbiano, paesino della provincia autonoma di Bolzano. L’uomo, ingolosito da un annuncio pubblicato su una piattaforma di messaggistica online che promuoveva, a prezzo particolarmente conveniente, la vendita di un accessorio per carabine, ha effettuato il versamento di 1.300pattuito con l’autore dell’inserzione, utilizzando il numero di conto corrente indicato.