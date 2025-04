Semifinale playoff, il sogno della Savino Del Bene si spegne in gara 3 a Milano.

Leggi su Corrieretoscano.it

VolleyDelScandicci: 3-1 (16-25, 25-22, 25-22, 25-17)NUMIA VERO VOLLEY: Cazaute 11, Gelin (L2) n.e., Guidi n.e., Heyrman n.e., Pietrini n.e., Orro 8, Danesi 11, Konstantinidou, Fukudome (L1), Kurtagic 6, Smrek, Sylla 12, Egonu 25, Daalderop 1. All.: Lavarini S.DELSCANDICCI: Ribechi, Herbots 4, Castillo (L1), Ruddins, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 2, Graziani, Nwakalor 14, Carol 9, Antropova 20, Mingardi 11, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Lot – Saltalippi– Finisce in3 dila stagionedelScandicci. Le ragazze di Gaspari cadono alottando, come in tutte e tre le gare, punto su punt.LaDelVolley ha provato a rendere difficile la vita a, conquistando nettamente il primo set per 25-16.