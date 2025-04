Ferraratoday.it - Escursioni, birdwatching e visite guidate: nel Parco del Delta del Po torna 'Primavera Slow'

Leggi su Ferraratoday.it

Sono soprattutto quelli primaverili i mesi migliori per conoscere un territorio unico come ildel Po. E proprio per dare modo a tutti di scoprire questo lembo di terra che non ha paragoni in Italia,anche per il 2025 il calendario di appuntamenti che va sotto il nome di '