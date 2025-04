Trump | parliamo con la Russia ma vorrei che Putin si fermasse

Trump ha dichiarato: "Stiamo parlando con la Russia. vorrei che Vladimir Putin si fermasse". Tuttavia, ha evitato di rispondere direttamente a una domanda sullo stato dei negoziati di pace in Ucraina."Non mi piacciono i bombardamenti. I bombardamenti continuano e continuano. Ogni settimana muoiono persone, migliaia di giovani vengono uccisi, ed è una cosa orribile che non sarebbe mai dovuta iniziare — e non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente, al 100%", ha aggiunto Trump.

