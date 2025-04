Iodonna.it - Agostina Stano e i mille volontari in aiuto agli invisibili

38 anni, avvocato si occupa principalmente di diritto penale e diritto dell’immigrazione. E’ la vicepresidente di Avvocato di Strada un organizzazionea che con circa 1000offre assistenza legale alle persone senza dimora. E che assieme a fondazione Roche con il progetto “Avrò cura di te” si schiera per la traduzione in realtà della legge 176/2024. La legge vuole garantire alle “persone” l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, la scelta del medico di base, l’accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza. In questa prima fase si applica nelle sole città metropolitane. «Ci sono ostacoli ancora da rimuovere. Mancano i decreti attuativi e le persone devono essere prese in carico dai servizi assistenziali dei comuni»