Juventus è fatta | acquistato il nuovo Camoranesi

nuovo colpo in casa Juventus. Da sempre grande tifoso bianconero, ora è pronto per il grande salto in Serie A: spunta l’intreccioIl club bianconero cercherà di unire sempre di più lo spogliatoio dopo l’arrivo di Igor Tudor. Nelle ultime ore la Juventus ha fermato la Roma all’Olimpico, ma la dirigenza continua a programmare i prossimi colpi in vista del futuro. Spunta una nuova mossa strategica per vederlo subito nel mondo dei grandi dopo una lunga gavetta: può arrivare subito il centrocampista.Juventus, è fatta: acquistato il “nuovo Camoranesi” – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza bianconera è sempre molto attenta ad ogni dinamica di calciomercato. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League per poi programmare la prossima stagione: spunta l’arrivo del ‘nuovo Camoranesi’ che si sta mettendo in luce in Serie C. Calciomercato.it - Juventus, è fatta: acquistato il “nuovo Camoranesi” Leggi su Calciomercato.it Novità importanti sulcolpo in casa. Da sempre grande tifoso bianconero, ora è pronto per il grande salto in Serie A: spunta l’intreccioIl club bianconero cercherà di unire sempre di più lo spogliatoio dopo l’arrivo di Igor Tudor. Nelle ultime ore laha fermato la Roma all’Olimpico, ma la dirigenza continua a programmare i prossimi colpi in vista del futuro. Spunta una nuova mossa strategica per vederlo subito nel mondo dei grandi dopo una lunga gavetta: può arrivare subito il centrocampista., èil “” – Lapresse – calciomercato.it La dirigenza bianconera è sempre molto attenta ad ogni dinamica di calciomercato. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League per poi programmare la prossima stagione: spunta l’arrivo del ‘’ che si sta mettendo in luce in Serie C.

Juve, il nuovo difensore per 40 milioni: arriva grazie alla cessione - La cessione in vista permetterà alla Juventus di finanziarsi il colpo da 40 milioni per la difesa nel prossimo calciomercato. (calciotoday.it)

Juventus, è fatta per il nuovo allenatore! A breve la firma e l'esonero di Thiago Motta - Juventus, fatta per Tudor nuovo allenatore Ecco quanto riportato da Matteo Moretto, collega di Relevo, sulle ultime in casa Juventus: "Juventus-Tudor, la firma è in arrivo. (msn.com)

Campi: 'La Juve aveva brand, ora è costretta a elemosinare spicci per il quarto posto' - Il giornalista ha poi aggiunto: 'Il fatto che Exor sia costretta a tirar fuori 15 milioni è il manifesto di una società gestita in maniera indecorosa' ... (it.blastingnews.com)