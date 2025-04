Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale della Lega

Consiglio federale della Lega. Si tratta di Valeria Sudano eletta ieri al congresso alla Fortezza da Basso che ha confermato Matteo Salvini segretario della Lega fino al 2029.I 725 deLegati del congresso della Lega hanno eletto anche i 22. Messinatoday.it - Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale della Lega Leggi su Messinatoday.it Per la prima volta la Sicilia ha un suo componente nel. Si tratta diieri al congresso alla Fortezza da Basso che ha confermato Matteo Salvini segretariofino al 2029.I 725 deti del congressohanno eletto anche i 22.

