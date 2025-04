Cataniatoday.it - L'inferno dei tossici dentro una crack room: "Devo farmi un 'gratto' subito, è già passata un'ora"

San Cristoforo, via Gramignani. Sono quasi le ore 13. Nelle vicinanze c'è un istituto comprensivo, i genitori attendono l'uscita dei loro figli. A pochi metri, in un vicolo privato che conduce ad un cortile, i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico stanno entrando in.