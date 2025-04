Primacampania.it - Napoli, tre giovani arrestati per aggressione mafiosa nel quartiere di Chiaia

– Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre, su disposizione del gip del tribunale die su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.I tre indagati sono ritenuti gravemente coinvolti in gravi reati aggravati dal metodo mafioso, avvenuti il 1° febbraio 2025 nel, in un locale notturno e nelle sue immediate vicinanze. Due di loro sono accusati di lesioni aggravate, mentre il terzo è gravemente indiziato del reato di pubblica intimidazione con uso di armi, anch’esso con l’aggravante.L’operazione si inserisce in un più ampio contesto investigativo volto a contrastare fenomeni di criminalità organizzatale e intimidazione in aree centrali del capoluogo campano.