Inter-news.it - Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter

Sarà un lunedì di fuoco anche inInter: la trentunesimadiA vede come ultimo posticipo. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma.A 2024-2025 – 31ªlunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNGenoa-Udinese 1-0 77? ZanoliMonza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? VojvodaParma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. Thuram (I), 60? Bernabé, 69? OndrejkaMilan-Fiorentina 2-2 7? aut. Thiaw (F), 10? Kean (F), 23? Abraham, 64? JovicLecce-Venezia 1-1 50? aut. Gallo (V), 65? BaschirottoEmpoli-Cagliari 0-0Torino-Verona 1-1 64? Sarr (V), 67? ElmasAtalanta-Lazio 0-1 54? IsaksenRoma-Juventus 1-1 40? Locatelli (J), 49? ShomurodovPer ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire ZonaA Enilive in streaming su DAZN.