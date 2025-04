Liberoquotidiano.it - Perché i gufi rossi tifano disastro

Lo abbiamo scritto più volte e a chiare lettere: la scommessa politica di Donald Trump appare simile a una complicata equazione a più incognite. Diciamolo chiaramente: si sta giocando l'osso del collo. O comunque: la scorsa settimana (vedremo cosa accadrà oggi alla riapertura dei mercati) non ha avuto esitazioni nell'affrontare giornate tempestose in Borsa. Diranno gli ottimisti che i mercati erano “in bolla” dal 6 novembre scorso, e che dunque, prima o poi, una discesa e un riequilibrio dovessero essere attesi. Vero, anzi verissimo. Ma resta il fatto che nei giorni scorsi la burrasca è stata fortissima dopo l'annuncio sui dazi (e di tutta evidenza a causa di quella sua decisione). Dunque, per realizzare un obiettivo politico, il presidente Usa non ha avuto timore di assumersi un rischio elevatissimo.