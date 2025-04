Dazi di Trump riunione a Palazzo Chigi

riunione di governo,a Palazzo Chigi nel pomeriggio, sul tema dei Dazi: partecipano la premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il ministro MEF Giorgetti. I Dazi sono "un fatto negativo" perché rappresentano "un ostacolo al libero commercio", ma "bisogna evitare in ogni caso una guerra commerciale. Tocca alla Commissione europea trattare con gli Stati Uniti". La pensa così Tajani. "La nostra posizione è a favore di una trattativa che porti a zero Dazi da una parte e zero Dazi dall'altra,per creare un grande mercato unico occidentale". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.00di governo,anel pomeriggio, sul tema dei: partecipano la premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il ministro MEF Giorgetti. Isono "un fatto negativo" perché rappresentano "un ostacolo al libero commercio", ma "bisogna evitare in ogni caso una guerra commerciale. Tocca alla Commissione europea trattare con gli Stati Uniti". La pensa così Tajani. "La nostra posizione è a favore di una trattativa che porti a zeroda una parte e zerodall'altra,per creare un grande mercato unico occidentale".

Dazi, borse nel panico. Von der Leyen: "Contromisure proporzionate, pronti a negoziare" - La Borsa di Mumbai apre in forte calo, perde oltre il 3%. In che modo i dazi di Trump influiranno sui tagli dei tassi della BCE?. Dazi, ipotesi missione di Meloni a Washington da Trump prima dell’arrivo di Vance a Roma. Dazi, 50 paesi hanno contattato la Casa Bianca per avviare colloqui commerciali. Meloni: “Sosterremo le impre…. Fed, Powell: dazi aumenteranno inflazione, scontro con Trump sui tassi. I dazi imposti dalla Presidenza Trump: punto stampa del Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani dopo la riunione Ministeriale Esteri della NATO. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, 50 paesi chiamano Trump: "Trattiamo" - I messaggi dell'amministrazione: "Le tariffe resteranno". Oggi il presidente vede Netanyahu ... (msn.com)

Gli accordi sui dazi con gli altri Paesi non sono una priorità per Trump - Diplomatici e funzionari stranieri si sono riversati a Washington per ottenere un'intesa che il presidente non potesse rifiutare. Nessuno ci è riuscito ... (msn.com)

Trump soddisfatto dei dazi: "Ci siamo messi al comando, ora tutti ci chiamano" - Lunedì Meloni riunirà la task force per studiare come reagire. Fitch prevede un rallentamento dell’economia italiana. Trump: «È una rivoluzione economica che ... (lastampa.it)