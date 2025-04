Ilgiorno.it - Gli “Amici del parco” in piazza

Il comitato "delex Pozzi" ha protestato e distribuito volantini che invitavano alla gentilezza e al rispetto. L’occasione è stata la serata di apertura della nuova stagione del bar che per 6-7 mesi all’anno opera nel. Il termine guerriglia civica è stato utilizzato per indicare l’esasperazione e l’opera di resilienza che i residenti della zona hanno portato avanti durante la scorsa stagione. Un’esperienza che non intendono ripetere. "Abbiamo vissuto la scorsa primavera - estate con le finestre chiuse - spiegano - a causa della musica sparata a decibel decisamente superiori a quelli consentiti dalla legge. In casa nostra non riuscivamo nemmeno a sentire la televisione. Un’esperienza simile, 5 giorni su 7, non abbiamo assolutamente intenzione di riviverla". Il comitato è nato lo scorso anno per promuovere un uso delrispettoso di tutti: bambini, adulti, animali e il diritto al riposo e alla quiete dei residenti delle vie Milano, Sant’Adele, Cadorna e Copernico.