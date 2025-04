Re Carlo le continue richieste di Camilla che rimangono inascoltate

Carlo e Camilla arriveranno presto in Italia, dove prenderanno parte a una visita di stato, con un'agenda fitta di appuntamenti, che prevede anche un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma gli occhi dei sudditi sono sempre più puntati sullo stato di salute del loro sovrano che, di recente, ha fatto preoccupare tutti, vedendosi costretto a un ricovero ospedaliero.Il Re è riuscito, in tutti questi mesi, a togliere l'attenzione su di sé e sulla sua malattia, mostrandosi sempre solare e instancabile, ma sta ancora lottando contro il tumore che l'ha colpito e il suo malessere recente ha spostato nuovamente la concentrazione di tutti sul suo stato di salute.Anche la Regina Camilla sarebbe molto preoccupata per la malattia del marito e continuerebbe a chiedergli di rallentare con il suo lavoro, senza ottenere, però, la giusta attenzione dal sovrano.

