Ilrestodelcarlino.it - "Dovevamo vederci a cena, poi il messaggio: ’Aiuto’"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

andare ainsieme, a un certo punto mi è arrivato un: ‘Mi hanno rapinato, aiuto!". A raccontare l’episodio è l’amico Paolo Alberto con cui il 75enne aveva appuntamento. "prima al bar Molinari alle 19, per poi andare aal ristorante Bulldog. Poco dopo le 19 è arrivato a me, come ad altri, il. Ci siamo precipitati in via Taglio e abbiamo visto che c’erano la polizia e l’ambulanza". L’uomo ha notato che l’amico aveva il setto nasale rotto e una mano gonfia: "Non so di preciso cosa sia successo perché non abbiamo avuto il tempo di parlare. So che la notte scorsa non ha dormito a casa sua, ma dai familiari e che ieri mattina era tornato di nuovo in ospedale per accertamenti. Ci conosciamo da oltre 40 anni. Ieri eravamo sconvolti". Intanto i commercianti che lavorano in centro sono divisi tra chi sostiene che "la situazione non è fuori controllo, che gli allarmi sono esagerati e finiscono col danneggiarci" e chi invece racconta di "almeno un episodio al giorno".