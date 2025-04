Va in ospedale ma i medici sbagliano la Tac | Mio fratello morto come un cane

morto sabato mattina durante un intervento chirurgico all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Era stato ricoverato dopo un incidente in monopattino. Il fratello ha presentato denuncia: punta il dito contro la Tac al cranio e non all’addome, esame che avrebbe permesso di scoprire subito l’emorragia interna. E a Repubblica dice che Charles è morto «come un cane». Ieri il ministero della Salute ha disposto l’invio degli ispettori.Abbandonato come un caneNana Baffour parla con Alessandra Ziniti: «Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato morire solo come un cane senza fargli gli esami che erano necessari. come è possibile che una persona che arriva in ospedale all’una di notte può aspettare sette ore prima che i medici verifichino le sue condizioni? Mi hanno detto che sull’ambulanza è salito con le sue gambe, ma quando è uscito dal pronto soccorso non riusciva a stare in piedi tanto che non è andato a casa, si è seduto su una lettiga ed è rimasto lì senza che nessuno facesse caso a lui». Leggi su Open.online Charles Yeboah Baffou, 24 anni, famiglia immigrata anni fa dal Ghana, una laurea triennale in Economia. Èsabato mattina durante un intervento chirurgico all’Santa Scolastica di Cassino. Era stato ricoverato dopo un incidente in monopattino. Ilha presentato denuncia: punta il dito contro la Tac al cranio e non all’addome, esame che avrebbe permesso di scoprire subito l’emorragia interna. E a Repubblica dice che Charles èun». Ieri il ministero della Salute ha disposto l’invio degli ispettori.AbbandonatounNana Baffour parla con Alessandra Ziniti: «Lo hanno abbandonato, lo hanno lasciato morire solounsenza fargli gli esami che erano necessari.è possibile che una persona che arriva inall’una di notte può aspettare sette ore prima che iverifichino le sue condizioni? Mi hanno detto che sull’ambulanza è salito con le sue gambe, ma quando è uscito dal pronto soccorso non riusciva a stare in piedi tanto che non è andato a casa, si è seduto su una lettiga ed è rimasto lì senza che nessuno facesse caso a lui».

