Vladimir Topjana residente a Cordenons ucciso a Fontanafredda nel parcheggio di due negozi | spari dopo una lite

Vladimir Topjana, 52 anni, residente a Cordenons, è stato ucciso a colpi di pistola nel parcheggio tra due attività commerciali di via Michelangelo Buonarroti, a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. L’omicidio è avvenuto intorno alle 21.15 di domenica 6 aprile, in concomitanza con la partita di Serie A Roma-Juventus che veniva trasmessa nel vicino bar Sporting Milan Club, affollato di clienti intenti a seguire il big match.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Topjana, cittadino di origine albanese, stava parlando con un parente nel parcheggio, davanti al bar e a un altro esercizio commerciale. La conversazione, in lingua straniera, è stata presto interrotta dall’arrivo di un’Audi bianca di grossa cilindrata. Dall’auto sono scese almeno due persone, anch’esse di nazionalità albanese, e nel giro di pochi istanti il confronto è degenerato. Laprimapagina.it - Vladimir Topjana, residente a Cordenons, ucciso a Fontanafredda nel parcheggio di due negozi: spari dopo una lite Leggi su Laprimapagina.it Una domenica sera trasformata in tragedia., 52 anni,, è statoa colpi di pistola neltra due attività commerciali di via Michelangelo Buonarroti, a, in provincia di Pordenone. L’omicidio è avvenuto intorno alle 21.15 di domenica 6 aprile, in concomitanza con la partita di Serie A Roma-Juventus che veniva trasmessa nel vicino bar Sporting Milan Club, affollato di clienti intenti a seguire il big match.Secondo una prima ricostruzione dei fatti,, cittadino di origine albanese, stava parlando con un parente nel, davanti al bar e a un altro esercizio commerciale. La conversazione, in lingua straniera, è stata presto interrotta dall’arrivo di un’Audi bianca di grossa cilindrata. Dall’auto sono scese almeno due persone, anch’esse di nazionalità albanese, e nel giro di pochi istanti il confronto è degenerato.

Violenta lite in strada, poi i colpi di pistola. Ucciso un quarantatreenne albanese a Fontanafredda. Fontanafredda: ha una lite con un 43enne albanese, gli spara, lo uccide e fugge. Omicidio a Fontanafredda, spara in strada dopo un litigio: morto un uomo di 43 anni. Ne parlano su altre fonti

Violenta lite in strada, poi i colpi di pistola. Ucciso un quarantatreenne albanese a Fontanafredda - FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Ucciso a colpi di pistola in strada a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. La vittima è un immigrato albanese di ... (msn.com)