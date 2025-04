Lo scienziato che studia gli squali | Ecco perché attaccano l’uomo

Leggi su Open.online

Emilio Sperone, professore associato del dipartimento di Biologia, ecologia e scienze della terra dell’università della Calabria,gli. Ovvero dirige un laboratorio che monitora il mar Mediterraneo. Il suo team porta avanti uno studio sull’inquinamento che utilizza quattro specie di squalo: gattuccio, boccanera, razza chiodata e chimera. «Abbiamo rilevato grandi quantità di microplastiche nello stomaco del 60% degli animali analizzati. Sono per lo più prodotte dalla frammentazione di rifiuti abbandonati sulle spiagge e in acqua. I valori più alti sono stati individuati in Calabria e Toscana, in questa ultima soprattutto microfibre derivanti dall’industria tessile. Poi abbiamo rilevato metalli pesanti su muscoli, pelle e fegato degli animali. Soprattutto arsenico, anche se sotto la soglia consentita.