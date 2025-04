Maxi squalifica ed esonero | è tutto finito

Leggi su Sportface.it

La decisione del Giudice sportivo dopo la battaglia in Coppa, con tanto di intervento della polizia. Tra il tecnico e il club c’è aria di divorzio, ma non così. Poteva andargli decisamente peggio, era stata ipotizzata addirittura una sospensione di ben dieci giornate. In sostanza che la sua stagione fosse finita qui.Invece Mourinho l’ha sfangata. I suoi antipatizzanti aggiungerebbero, anche stavolta. La strizzata di naso a Okan Buruk, al termine del derby di Coppa tra Fenerbahce e Galatasaray perso 1-2 dalla squadra dell’ex Special One, ha fatto il giro del web. Macché, del mondo. Parafrasando l’Emilio Fede dei tempi migliori, o peggiori (dipende dai punti di vista), “che figura di m***a!”.Un bruttissimo gesto quello del portoghese, ma il tarantolamento di Buruk non è stato meno vergognoso.