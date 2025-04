Laspunta.it - Pomezia si prepara alla festa per 87° di fondazione

Il 25 Aprile 2025, il Comune dicelebra l’87° Anniversario delladicon una performance artistica di danza che racconterà la storia della Città, valorizzandone il vissuto e l’intento di renderla un luogo sempre più accessibile e inclusivo.Il Museo diventerà il palcoscenico ideale per un dialogo tra patrimonio storico e arte contemporanea, in cui la danza racconterà la storia di, esplorandone l’evoluzione, in un viaggio immersivo che collegherà ladella Città agli sviluppi economici e sociali odierni, con coreografie e costumi ispirati a ciascuna delle diverse sezioni tematiche museali.Il progetto nasce da una collaborazione tra il Museo e la scuola di danza Empathy Ballet Studio a.s.d.di, con l’ambizioso intento di fondere storia e arte, creando una piattaforma culturale inclusiva.