Via America Latina, per Mastrangeli e Retrosi la sicurezza può attendere. Il monito di Bortone

Viaè stata oggetto nel tempo di diversi incidenti stradali, anche gravi e in ogni occasione l’amministrazione comunale, sollecitata, aveva anticipato la realizzazione dei marciapiedi mancanti.Ma sono passati anni e la situazione è sempre la stessa, con la differenza che a più riprese il consigliereha sollevato il problema nei question time e non ricevendo risposte concrete lo ha riproposto arrivando però ad ottenere la risposta del Sindaco che lo ha stigmatizzato dicendo che non avrebbe più risposto a queste domane. Come se la richiesta di mettere dei marciapiedi per migliorare ladei cittadini sia una sorta di scocciatura.In questa ottica registriamo l’intervento di Giovanni“In questi anni, insieme ai consiglieri Mirabella, Pizzutelli e Anselmo, sono intervenuto più volte alquestion time per denunciare la mancanza distradale e pedonale in diverse zone diFrosinone, con particolare attenzione a via