Il patto per la sicurezza Stop a mafie e corruzione con Fisu e Avviso pubblico

sicurezza urbana e della legalità rinnovando, per il 2025, l’adesione a tre importanti reti istituzionali: il Forum Europeo per la sicurezza Urbana (Fesu), il Forum Italiano per la sicurezza Urbana (Fisu) e l’associazione Avviso pubblico - Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione. Il rinnovo è stato ufficializzato con due distinti atti dell’amministrazione che prevedono uno stanziamento complessivo di 6.344 euro in quote associative, confermando la centralità della sfida della città sicura inserita nelle linee di mandato. "Il Comune intende proseguire e implementare i percorsi di promozione della legalità e della sicurezza, mettendo in campo tutte le azioni necessarie a favore dell’impegno civico, della coesione sociale e della diffusione di buone pratiche per contrastare fenomeni di illegalità, criminalità e infiltrazione mafiosa – spiega l’assessore alla sicurezza Cristina Coletti –. Ilrestodelcarlino.it - Il patto per la sicurezza. Stop a mafie e corruzione con Fisu e Avviso pubblico Leggi su Ilrestodelcarlino.it L’amministrazione comunale riafferma con decisione il proprio impegno sui temi dellaurbana e della legalità rinnovando, per il 2025, l’adesione a tre importanti reti istituzionali: il Forum Europeo per laUrbana (Fesu), il Forum Italiano per laUrbana () e l’associazione- Enti Locali e Regioni contro. Il rinnovo è stato ufficializzato con due distinti atti dell’amministrazione che prevedono uno stanziamento complessivo di 6.344 euro in quote associative, confermando la centralità della sfida della città sicura inserita nelle linee di mandato. "Il Comune intende proseguire e implementare i percorsi di promozione della legalità e della, mettendo in campo tutte le azioni necessarie a favore dell’impegno civico, della coesione sociale e della diffusione di buone pratiche per contrastare fenomeni di illegalità, criminalità e infiltrazione mafiosa – spiega l’assessore allaCristina Coletti –.

Il patto per la sicurezza. Stop a mafie e corruzione con Fisu e Avviso pubblico. Giorgetti pressa l’Ue dopo i dazi: «Rivedere il Patto di Stabilità per aiutare le aziende». Tajani: «Imprenditori, non scappate dall’Italia». Nuovo patto della notte: locali aperti fino alle 2 in tutta Viterbo nei weekend. Morti sul lavoro, patto tra imprese, parti sociali e realtà del territorio: stop agli incidenti sui cantieri. Stop al sabotaggio sottomarino. Von der Leyen presenta 'Rearm Europe': "Pronti ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa". Ne parlano su altre fonti

Patto per la sicurezza, c’è la firma: a Porto Sant'Elpidio agenti di polizia locale fino alle 22 - PORTO SANT'ELPIDIO Patto per la sicurezza urbana, un altro passo avanti. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di attuazione del patto che era stato sottoscritto a dicembre 2024 con la ... (corriereadriatico.it)

Tutte le notizie aggiornate su patto sicurezza - CREMA - Daspo urbano non solo in città, ma pure nei paesi del Cremasco, per rendere la vita difficile ai vandali e a chi crea problemi in diverse aree pubbliche. Grazie al provvedimento di ... (laprovinciacr.it)

Giorgetti: “Aiuti alle imprese, valutare stop a Patto di Stabilità Ue” - Giorgetti suggerisce di sospendere le regole di bilancio Ue in risposta alla crisi economica e critica la politica commerciale di Trump. (blitzquotidiano.it)