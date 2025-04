Laspunta.it - Cisterna Lady, Niko Vittucci traccia il bilancio di una stagione in chiaroscuro

Le lupe nero fucsia delchiudono laal quarto posto della classifica finale della Serie C di calcio a 5 femminile, rimanendo fuori dai Playoff per un solo punto. Il direttore sportivo e vice presidente del team pontino,tira le somme guardando con fiducia al prossimo futuro.“Ci aspettavamo tutti unadiversa. Siamo partiti forte, abbiamo fatto un grande mercato, rinforzandoci molto cercando di ridurre al massimo il gap del livello agonistico che ci aspettava nel passaggio dalla Serie D alla Serie C, prendendo giocatrici di categoria e tutte singolarmente forti. Nella prima amichevole è iniziata una serie sfortunata di infortuni a cominciare da Carmen Nasso, rottura del menisco e crociato, una giocatrice su cui avevamo riposto molte aspettative.