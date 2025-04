Anteprima24.it - Ieri in Campania: Patierno regala di nuovo la vetta ai Lupi. Nel Sannio ultimo saluto ad Adele

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 6 aprile 2025. Avellino – Il Catania cade sotto i colpi del lupo:ne fa due, l’Avellino conquista il Massimino con carattere, fame e un’anima da squadra che non molla mai – finisce 2-1, è una vittoria che vale più di tre punti. Un risultato che porta la formazione di Raffaele Biancolino nuovamente ina +2 dall’Audace Cerignola. (LEGGI QUI) Benevento – Le parole pronunciate dal pulpito da don Mimmo Parlavecchia sono risuonate forti e chiare nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli nel quartiere Pietà. “Portate avanti i suoi sogni”: così, rivolgendosi direttamente alla mamma, al papà e alla sorella, il parroco, durante la messa funebre per, ha voluto infondere loro coraggio e, nel contempo, ricordare la figura e le doti di una donna di 33 anni che ha lasciato i tanti che le volevano bene, non solo le sue persone più care, mettendo in atto un gesto estremo nella sua casa di Benevento.