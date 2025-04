Ilgiorno.it - Via Sempione più in sicurezza. Sono arrivate le guardie giurate

in servizio a Pero per controllare la zona di via. È il nuovo progetto messo in campo dall’Amministrazione di centrodestra per garantire maggiore. Dal 1 aprile ledella società Sicuritalia Spa hanno iniziato il servizio di sorveglianza dinamica nelle aree limitrofe di via, "con compiti di osservazione e acquisizione di elementi che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine". In particolare il servizio comprende passaggi a piedi per chiudere il parco di viain base agli orari indicati nei cartelli affissi all’ingresso. Nella stagione primavera - estate il parco rimarrà chiuso dalle 22 alle 8. L’obiettivo è quello di contrastare schiamazzi serali e notturni, atti di vandalismo o altri episodi spiacevoli per i residenti.