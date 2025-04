Ilgiorno.it - Dodici coltellate in stile Latin King. Oggi resa dei conti per tre “amici“

Leggi su Ilgiorno.it

Una violenta aggressione anel giugno scorso ai danni di un connazionale 25enne all’ombra deicommessa nei pressi dei giardini pubblici del “Nei“, in via Enrico da Monza.le arringhe dei difensori e la sentenza della giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Francesca Bianchetti per i tre imputati di concorso in tentato omicidio. La Procura di Monza ha chiesto nel processo con il rito abbreviato la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per P.H.B.S., ecuadoriano del 2001 residente in provincia di Varese, ritenuto l’esecutore materiale e anche recidivo e la condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione ciascuno per D.C.D.M., ecuadoriano del 2003 residente a Concorezzo, ritenuto coautore per aver fornito il coltello e Q.O.B.F., ecuadoriano del 1996 residente a Monza, ma domiciliato a Varese, che avrebbe fatto da “palo“.