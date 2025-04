Oasport.it - F1, ‘Campa Cavallino che l’erba cresce’. Per la Ferrari lo spettro dell’ennesimo “anno prossimo”

Laarchivia il Gran Premio del Giappone con il 4° posto di Charles Leclerc e il 7° di Lewis Hamilton. Si tratta del miglior risultato stagionale in una gara piena. Non certo uno scenario incoraggiante, considerate la ambizioni di poche settimane orsono. La Scuderia di Maranello puntava senza mezzi termini al Mondiale, ma dopo tre GP è già di fronte alla raggelante prospettiva di riprendere in mano il sacco per riporre le pive.Il monegasco ha detto di aver spremuto il massimo dalla SF-25. C’è da credergli. Il problema è che in questo momento, il potenziale della Rossa non è neppure sufficiente per salire sul podio, almeno in una competizione lineare come quella di Suzuka. Anzi, il ventisettenne del Principato nel suo piccolo ha verosimilmente realizzato qualcosa di comparabile a quanto compiuto da Max Verstappen a livello più alto.