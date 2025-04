Ilrestodelcarlino.it - Duello sulla mensa scolastica : "Negato il pasto preparato a casa". Genitori di un alunno ricorrono al Tar

La richiesta di un, alternativo a quelli offerti dalla, è diventato oggetto di un braccio di ferro giudiziario tra l’istituto e una famiglia. Il caso, finito di fronte al Tar, è però arrivato a una sua composizione prima che il giudice amministrativo emettesse il proprio verdetto. L’ultima udienza è infatti in calendario per dopodomani, anche se l’accordo intercorso tra scuola edell’dovrebbe verosimilmente portare a una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La vicenda, come spiegano gli avvocati Sara Cazzanti e Leonardo Colafiglio, i legali che hanno assistito la famiglia, non è un unicum a livello nazionale, dove da anni numerosisi stanno orientando, per varie ragioni (da quelle economiche a quelle ‘ecologiche’),preparazione di unautogestito per i propri figli.