Dazi Usa i mercati continuano in calo

mercati non so dirlo Ma il nostro Paese è molto più forte", ha intanto detto Trump ai reporter. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi". Poi: "Europei e asiatici muoiono dalla voglia di fare un accordo. Voglio risolvere deficit Usa con Cina, Ue,altri.Aperto a parlarne,se vogliono" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.35 Borse asiatiche in profondo rosso: Hong Kong e Taiwan aprono a quasi -10%,Tokyo intorno -7% e Singapore a quasi -8%. Petrolio sotto i 60 dollari; futures giù a Wall Street: -2,44% sul Dow Jones e -4,20% sul Nasdaq. "Cosa succederà ainon so dirlo Ma il nostro Paese è molto più forte", ha intanto detto Trump ai reporter. "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi". Poi: "Europei e asiatici muoiono dalla voglia di fare un accordo. Voglio risolvere deficit Usa con Cina, Ue,altri.Aperto a parlarne,se vogliono"

