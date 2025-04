The White Lotus 3 è stato anche un catalogo di bellissimi costumi da bagno per l' estate 2025

White Lotus ci ha dato due cose: drammi da resort che vorremmo evitare e costumi da bagno uomo che vorremmo immediatamente acquistare. Se la prima è una garanzia di intrattenimento, la seconda è un consiglio pratico: manca ancora qualche mese alle vacanze e siamo in alto mare sul guardaroba estivo da infilare in valigia. Ecco perché, ispirandoci ai migliori outfit da spiaggia visti nella serie, abbiamo selezionato i costumi da bagno più stilosi per l’estate, per portarci avanti.Allora, tutti pronti per la prova costume? Prova di stile, che cosa andate a pensare. Tra i trend chiave della (prossima) stagione, spiccano i boxer da mare di Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger, che ridefiniscono il concetto di effortless cool sotto il sole cocente. Gqitalia.it - The White Lotus 3 è stato anche un catalogo di bellissimi costumi da bagno per l'estate 2025 Leggi su Gqitalia.it All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Ogni stagione di Theci ha dato due cose: drammi da resort che vorremmo evitare edauomo che vorremmo immediatamente acquistare. Se la prima è una garanzia di intrattenimento, la seconda è un consiglio pratico: manca ancora qualche mese alle vacanze e siamo in alto mare sul guardaroba estivo da infilare in valigia. Ecco perché, ispirandoci ai migliori outfit da spiaggia visti nella serie, abbiamo selezionato idapiù stilosi per l’, per portarci avanti.Allora, tutti pronti per la prova costume? Prova di stile, che cosa andate a pensare. Tra i trend chiave della (prossima) stagione, spiccano i boxer da mare di Sam Nivola e Patrick Schwarzenegger, che ridefiniscono il concetto di effortless cool sotto il sole cocente.

