Yoga retreat e riti immersivi | i centri d’elite ad Agrigento dove riscoprire se stessi

Yoga sta vivendo un vero e proprio boom nell’Agrigentino. Interesse crescente, in linea con la tendenza nazionale, verso questa disciplina che offre benefici per il corpo e per la mente, contribuendo a ridurre lo stress, migliorare la flessibilità e aumentare la consapevolezza di sé. Sono in. Agrigentonotizie.it - Yoga, retreat e riti immersivi: i centri d’elite ad Agrigento dove riscoprire se stessi Leggi su Agrigentonotizie.it Losta vivendo un vero e proprio boom nell’Agrigentino. Interesse crescente, in linea con la tendenza nazionale, verso questa disciplina che offre benefici per il corpo e per la mente, contribuendo a ridurre lo stress, migliorare la flessibilità e aumentare la consapevolezza di sé. Sono in.

Yoga, retreat e riti immersivi: i centri d’elite ad Agrigento dove riscoprire se stessi - In tutta la provincia cresce di anno in anno l'interesse per la disciplina indiana che ha effetti benefici su corpo e mente. Aumentano i corsi abbinati anche ad altre esperienze come sup, degustazioni ... (agrigentonotizie.it)